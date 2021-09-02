Россияне смогут оформить временную регистрацию на портале «Госуслуги»

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Сервис, позволяющий россиянам оформить временную регистрацию через портал «Госуслуги» без посещения подразделения МВД, стал доступен во всех регионах. Об этом сообщили в пресс-центре МВД в четверг, 2 сентября.

— На портале госуслуг доступен цифровой сервис, позволяющий гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД России, разработанный МВД России совместно с Минцифры России. Цифровой сервис уже доступен во всех субъектах РФ, — говорится в сообщении.

Возможные ошибки наполнения информационной системы, как уточнили в ведомстве, сведены к минимуму, так как в интерактивных формах заполняется автоматически более 90 процентов информации. Всего в предоставлении услуги задействованы более 2,5 тысячи подразделений по вопросам миграции.

Для регистрации не потребуется визит в подразделение МВД и МФЦ как гражданином, так и собственниками жилья. Их соответствующее согласие можно будет получить в электронном виде, подчеркнули в министерстве.

Для этого потребуется наличие прав, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, и подтвержденную учетную запись на портале. После этого в личный кабинет госуслуг придет свидетельство о регистрации в виде электронного документа, заверенное усиленной квалифицированной подписью.

Оно, как отмечается, будет равноценно бумажному. Документ можно будет распечатать и предъявить в необходимых ситуациях.

Нововведение позволит россиянам снизить количество личных визитов в подразделения ведомства, отмечает МВД Медиа.