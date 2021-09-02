Врач объяснил, как сочетать прививку против гриппа с вакцинацией от COVID-19

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В России стартовала прививочная кампания против гриппа в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) на стенде Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

Вакцины уже начали поступать в регионы страны, 70 процентов уже поставлено. Чтобы свести к минимуму заболеваемость, необходимо привить около 60 процентов населения.

Георгий Викулов, кандидат медицинских наук, директор Научного исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, как сочетаются вакцины от гриппа и от коронавируса и когда прививаться от гриппа после вакцинации от COVID-19.

Подробнее в видеоматериале «Вечерней Москвы»:

Как сочетать прививку против гриппа с вакцинацией от COVID-19

— В нашей стране, в Евразии подъем заболеваемости наблюдается в осенне-зимний и весенний период. Вакцинальные кампании проходят до их наступления. Если мы вспомним прошлый год, то сочетания грипп плюс COVID-19 уже имеются. Первые сообщения были от китайцев, но были и из других стран. Это, конечно, более тяжелое течение. Мы не говорим о том, что нужно привить 100 процентов населения. Но специалисты призывают к вакцинации, прежде всего, людей из группы риска. С гриппом не так все просто. Немало вакцин в нашем арсенале, но и четырехвалентные вакцины российского происхождения не уступают по качеству и безопасности зарубежному аналогу, — рассказывает специалист.

Он напоминает, что сейчас есть четкая рекомендация соблюдать перерыв между вакцинами четыре недели.

— Сначала вакцинация от гриппа, а потом — от коронавируса. Или наоборот: сначала вакцинация от коронавируса, а через месяц — от гриппа. Важный аспект заключается в том, что некоторые вакцины могут сочетаться. Никаких в этом проблем нет. Есть врачи, которые составляют графики даже для тех, кто имеет аллергические заболевания, — объясняет эксперт.

Исследования показали, что через месяц после вакцинации от коронавируса препарат в организме уже не определяется всеми доступными способами. Иммунная система работает, и это развенчивает миф по поводу отдаленных последствий прививки.

В период сезонных эпидемий гриппом болеет от 5 до 10 процентов от всего населения планеты, а это около 1 млрд человек. Смертность от вируса составляет до 650 тыс. человек в мире.