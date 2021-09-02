Более шести тысяч пользователей платформы «Электронный дом» получили подарки

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице подвели итоги акции «Электронный дом дарит уют», в рамках которой каждый пятый присоединившийся к проекту пользователь, выполнивший все условия, получил полезные подарки.

— Изначально завершить акцию планировали 1 августа, но по просьбам москвичей ее продлили до конца лета. За два месяца более шести тысяч пользователей получили от платформы «Электронный дом» бытовую технику, текстиль, кухонную утварь и другие полезные для дома вещи, — рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие проекта «Электронный дом», Александр Пищелко.

Распределение подарков проходило случайным образом. Участникам акции презентовали брендированные умные весы, пледы, увлажнители воздуха, шейкеры, чайные и кухонные наборы, мультиинструменты, блендеры для коктейлей и другие полезные вещи.

Подарок можно получить в магазине поощрений проекта «Активный гражданин» до 15 декабря этого года, выбрав удобный пункт выдачи заказов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.