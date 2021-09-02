Атомный реактор подводной лодки обнаружили в Карском море

Фото: Telegram / Отряд Центроспас

Контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19 удалось обнаружить в Карском море. Об этом сообщил руководитель центрального аэромобильного отряда Евгений Линейцев в четверг, 2 сентября.

— Судно «Академик Мстислав Келдыш» дошло до заданной точки и встало на якорь перед входом в залив Амбросиева... В рамках работ была проведена гидролокационная съемка, объект был обнаружен, — рассказал специалист.

Эксперты планируют осмотреть находку, провести забор растительного материала с поверхности, а также осуществить спектральный анализ. В экспедиции по поиску затопленных радиоактивных объектов в акватории Северного Ледовитого океана участвуют представители спецподразделений МЧС «Центроспас» и «Лидер» совместно с учеными из Института океанологии РАН.

Специалисты обследуют дно с помощью телеуправляемого робота «Фалькон», отмечается в Telegram-канале ведомства.

К-19 является первым советским атомным ракетоносцем — это подлодка проекта 658 с баллистическими ядерными ракетами. Спуск судна на воду состоялся в октябре 1959 года, а в строй лодка вступила в ноябре 1960-го, после подписания акта о завершении государственных испытаний. Подлодку вывели из состава флота в апреле 1990 года, после чего она была утилизирована.