Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Атомный реактор подводной лодки обнаружили в Карском море

Иван Юминов

Общество
Атомный реактор подводной лодки обнаружили в Карском море
Фото: Telegram / Отряд Центроспас

Контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19 удалось обнаружить в Карском море. Об этом сообщил руководитель центрального аэромобильного отряда Евгений Линейцев в четверг, 2 сентября.

— Судно «Академик Мстислав Келдыш» дошло до заданной точки и встало на якорь перед входом в залив Амбросиева... В рамках работ была проведена гидролокационная съемка, объект был обнаружен, — рассказал специалист.

Эксперты планируют осмотреть находку, провести забор растительного материала с поверхности, а также осуществить спектральный анализ. В экспедиции по поиску затопленных радиоактивных объектов в акватории Северного Ледовитого океана участвуют представители спецподразделений МЧС «Центроспас» и «Лидер» совместно с учеными из Института океанологии РАН.

Специалисты обследуют дно с помощью телеуправляемого робота «Фалькон», отмечается в Telegram-канале ведомства.

К-19 является первым советским атомным ракетоносцем — это подлодка проекта 658 с баллистическими ядерными ракетами. Спуск судна на воду состоялся в октябре 1959 года, а в строй лодка вступила в ноябре 1960-го, после подписания акта о завершении государственных испытаний. Подлодку вывели из состава флота в апреле 1990 года, после чего она была утилизирована.

Читайте также:
подлодкиКарское мореМЧС
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Марина Аплетаева
Марина Аплетаева

Чем опасна фруктово-овощная диета

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Все мнения
О проекте