Эксперт объяснила, можно ли быстро вернуть похищенные кибермошенниками деньги

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Минфин РФ сейчас работает над созданием механизмов, которые упрощают взаимодействие между банками, правоохранительными органами и гражданами, пострадавшими от рук кибермошенников. В стране зафиксирован низкий уровень возврата средств, похищенных злоумышленниками.

Юлия Вербицкая, управляющий партнер адвокатского агентства «Вербицкая и партнеры», кандидат юридических наук, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала, можно ли ускорить процесс получения средств и как он устроен сейчас.

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Реально ли ускорить возврат денег жертвам банковских мошенников

— Экономика в стране находится не в очень хорошем состоянии, и мошенники, используя методы социальной инженерии, находят номер телефона и персональные данные. Они убеждают граждан раскрыть коды и забирают у них деньги с карт. Система банков работает по алгоритму. Некоторые из них планируют рассматривать такие сделки как рискованные, и при помощи нового способа сделка будет замораживаться на неопределенный период. До настоящего времени мошенники находили лазейки. Механизма остановить перечисление денежных средств сейчас нет. Но при создании способа при взаимодействии МВД и банка операция будет заморожена. Будет требоваться дополнительное подтверждение клиентов, — объясняет Юрия Вербицкая.

Эксперт считает, что система заработает уже в скором будущем.