Диетолог рассказала, каких продуктов нужно избегать при простуде

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Большое количество сахара может пагубно влиять на организм человека во время простудных заболеваний, рассказал диетолог Римма Мойсенко. Специалист также призвала исключить из рациона еще ряд продуктов, которые могут ослабить иммунитет.

— В первую очередь — это алкоголь. Также не стоит злоупотреблять простыми углеводами и углеводами с высоким гликемическим индексом, например, белым рисом, хлебобулочными изделиями, за исключением грубых сортов зерновых, картофелем, — сообщила диетолог.

По словам Мойсенко, в период простуд иммунная система слабеет, поэтому стоит полностью отказаться от полуфабрикатов и фастфуда, а также от продуктов, стимулирующих раздражение кишечника.

— В первую очередь раздражителями являются простые сахара, глютен, лактоза молочных продуктов, а также продукты брожения, — сообщает диетолог в беседе с Nation News.

Эксперт рекомендовала добавить в свой рацион ягоды красного или темного цветов, потому что они обладают антиоксидантными свойствами.

— Также важно увеличить количество потребляемой клетчатки, которая, прежде всего, содержится в овощах, фруктах. Очень важно следить за умеренным количеством белка, причем в сочетании с овощами нужно соблюдать пропорцию один к двум. Не стоит забывать и про витамин С, который содержится в цитрусовых, а также про цинк и селен, которые содержатся в орехах, семенах, крупах и шиповнике, — объяснила Мойсенко.

Диетолог напомнила о том, что стоит следить за количеством потребляемой воды, поскольку она обеспечивает обмен веществ в организме.