Ранний буллинг: что делать, если вашего ребенка обижают в детском саду

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Когда ребенка обижают ровесники в детсаду, в первую очередь важна реакция педагога. Если воспитатель вовремя проведет беседу с обидчиками, такие ситуации не должны повторяться. Что делать родителям в обратном случае, «Вечерней Москве» рассказала психолог, психоаналитик Полина Малахова.

— Обычно в дошкольных учреждениях есть психологи. И если есть дети, стабильно демонстрирующие агрессивное поведение, не очень у них социально-адаптивное поведение, то таких направляют к психологу. Если он посчитает нужным, то отправит к другому специалисту. В таких ситуация вероятны два сценария. Агрессивное поведение — это могут быть органические нарушения у малыша, их выявляют медики после обследований. И если эти нарушения подлежат медикаментозной коррекции, то назначают препараты. Когда они ей не подлежат, там уже требуется специализированное обучение. Вторая причина — проблема в семье. Это уже как раз работа психологов и педагогов, — уточнила эксперт.

Психолог порекомендовала родителям, если они увидели или услышали, что их чадо обижают, поговорить с педагогом. Когда такие беседы не помогают, стоит уже напрямую идти к психологу детсада или руководству, дополнила Полина Малахова. Также родителям, по ее словам, нужно учить ребенка говорить другим о том, что ему не нравится или что ему больно в какой-то ситуации. Если же эти высказывания не помогут, то малыш должен действовать по ситуации — возможно, попросить помощи у педагога, дать сдачи или даже убежать. Такие «наставления» обычно происходят в рамках того, что приемлемо для самих родителей, уточнила собеседница «ВМ».