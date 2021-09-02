Мужа режиссера Валерии Гай Германики задержали в отеле с ружьем в Москве

Фото: МВД

Россия, Москва, Тверская улица, 3 Карта всех событий

Полицейские доставили в отделение бизнесмена Дениса Молчанова, который является супругом режиссера Валерии Гай Германики. Об стало известно в четверг, 2 сентября.

— В отель The Ritz-Carlton в центре Москвы, где остановился муж Валерии Гай Германики, бизнесмен Денис Молчанов, пришли полицейские. Неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что в номере коммерсанта находятся наркотики и оружие, — говорится в сообщении Telegram-канала 112.

Правоохранители, по информации издания, обнаружили в номере ружье. Также полицейские нашли неизвестное вещество, которое позже направили на экспертизу.

Сам Молчанов вскоре пройдет медицинское освидетельствование. По словам сотрудников гостиницы, предприниматель живет там уже несколько дней.

Работники, как утверждает издание, до этого замечали неадекватное поведение Молчанова.

Видео: Telegram / 112

По пути в машину полицейских Молчанов отметил, что оружие подарила ему Гай Германика, а он не успел его правильно зарегистрировать. На вопрос о «запрещенных препаратах» бизнесмен отреагировал нецензурно, сообщает Telegram-канал.

Сама Гай Германика, комментируя ситуацию, отметила, что «у богатых свои причуды». При этом она уверена, что в этой ситуации с Молчановым «точно нет» наркотиков.

Режиссер уточнила, что она поссорилась с мужем накануне, после чего он взял ружье и остался ночевать в отеле. За наркотики правоохранители могли принять БАДы, которые принимает Молчанов, приводит слова Гай Германики Telegram-канал Mash.