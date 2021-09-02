Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Нейропсихолог рассказала, кому опасно брать кредит

Юлия Евграфова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Нейропсихолог рассказала, кому опасно брать кредит
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Отношение человека к долгу напрямую зависит от того, какие установки преобладают в его подсознании и на уровне сознания. Тем россиянам, кто не привык быть в должниках и в такой ситуации ощущает себя беспомощным, не стоит брать кредиты. Им, скорее всего, просто не хватит энергии на то, чтобы зарабатывать больше. Об этом «Вечерней Москве» рассказала нейропсихолог Елена Данилова.

— Постоянные приступы паники на фоне обязательной ежемесячной выплаты могут привести таких людей к затяжному состоянию апатии. Важно понимать, из-за чего берется кредит. Если это вынужденная мера, которая не несет ни радости, ни удовлетворения, очень сложно будет оплачивать такой кредит. Тем, кто не хочет разбираться с личными финансами и надеется на авось, не понимая, что обязательный платеж по кредиту — это сумма, которая должна быть помимо ежемесячного бюджета на семью, категорически не стоит брать кредиты, — сказала специалист.

А вот для тех россиян, кто нацелен расти и развиваться в своей профессии, кредит — это дополнительная мотивация со значением «от», добавила Елена Данилова. По ее мнению, для многих ее становится достаточно, чтобы не снижать определенный «уровень нормы», который будет включать в себя выплату по кредиту.

Читайте также:
психологияДеньгиКредиты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Марина Аплетаева
Марина Аплетаева

Чем опасна фруктово-овощная диета

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Все мнения
О проекте