Нейропсихолог рассказала, кому опасно брать кредит

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Отношение человека к долгу напрямую зависит от того, какие установки преобладают в его подсознании и на уровне сознания. Тем россиянам, кто не привык быть в должниках и в такой ситуации ощущает себя беспомощным, не стоит брать кредиты. Им, скорее всего, просто не хватит энергии на то, чтобы зарабатывать больше. Об этом «Вечерней Москве» рассказала нейропсихолог Елена Данилова.

— Постоянные приступы паники на фоне обязательной ежемесячной выплаты могут привести таких людей к затяжному состоянию апатии. Важно понимать, из-за чего берется кредит. Если это вынужденная мера, которая не несет ни радости, ни удовлетворения, очень сложно будет оплачивать такой кредит. Тем, кто не хочет разбираться с личными финансами и надеется на авось, не понимая, что обязательный платеж по кредиту — это сумма, которая должна быть помимо ежемесячного бюджета на семью, категорически не стоит брать кредиты, — сказала специалист.

А вот для тех россиян, кто нацелен расти и развиваться в своей профессии, кредит — это дополнительная мотивация со значением «от», добавила Елена Данилова. По ее мнению, для многих ее становится достаточно, чтобы не снижать определенный «уровень нормы», который будет включать в себя выплату по кредиту.