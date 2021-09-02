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Мошенники под видом консультаций обманули более 50 пенсионеров в Москве

Иван Юминов

Происшествия
Мошенники под видом консультаций обманули более 50 пенсионеров в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Оружейный переулок Карта всех событий

Правоохранители задержали пятерых сотрудников юридической фирмы, которая похищала деньги пожилых людей в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО в четверг, 2 сентября.

— Оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками Тверской межрайонной прокуратуры задержали подозреваемых в мошенничестве под видом предоставления юридических услуг, — рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По предварительной информации, подозреваемые под предлогом оказания правовой помощи по перерасчету для увеличения пенсии и получения статуса «Ветеран труда» украли 175 тысяч рублей у 68-летней москвички. В офисе компании, расположенном в Оружейном переулке, были задержаны четверо мужчин в возрасте от 32 до 37 лет и 20-летняя девушка.

Также оперативникам удалось выявить еще четыре аналогичных преступления. Общий ущерб, как уточнили в УВД, составил около двух миллионов рублей.

При обысках сотрудники полиции нашли договоры на оказание юридических услуг, а также прочие документы. Подозреваемые обманывали людей под видом оказания юридической помощи, в том числе увеличения пенсионных выплат и дополнительных льгот, уточнили в ведомстве.

В результате действий мошенников могли пострадать более 50 человек. МВД возбудило пять уголовных дел по статье «Мошенничество», впоследствии объединенных в одно производство. Подозреваемые находятся под стражей, заключили в ведомстве.

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