Сергей Собянин рассказал о создании новых рабочих мест в Юго-Восточном округе

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Новые рабочие места будут созданы в Юго-Восточном административном округе столицы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с жителями округа.

— Это (нехватка в округ рабочих мест — прим. «ВМ») — одна из самых главных проблем. Рабочих мест нет, и действительно приходится каждое утро садиться на общественный транспорт, личную машину и долго добираться до работы. Постепенно и по вашим территориям, где есть такие «пятна», не везде они есть, но есть, мы будем развивать. Особенно в транспортных узлах — Печатниках, Нижегородском транспортном узле, на шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте, — сообщил глава города.

Мэр напомнил, что дополнительные рабочие места появились за счет строительства на территории бывшего завода «Москвич» технополиса «Москва».

— Там большой кластер по развитию рабочих мест. Южный порт полностью реконструируем. Создадим такой центр как второй «Москва-Сити», — добавил Сергей Собянин.

Он отметил, что неподалеку появится еще одна станция метро. По словам главы города, эта территория станет одной из самых красивых в Москве. Мэр отметил, что вопрос с рабочими местами будет также решаться и в других районах, пишет агентство городских новостей «Москва».