Социальный ролик подготовили ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Мероприятие памяти жертв Беслана / Фото: Павел Волков

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы при участии аппарата Антитеррористической комиссии города подготовил социальный видеоролик. Он создан в рамках Комплексного плана по противодействия идеологии терроризма, рассчитанного в РФ на 2019-2023 годы.

В ролике показана опасность террористической идеологии. Ее рассмотрели на примере трагедии в Беслане, произошедшей с 1 по 3 сентября 2004 года в городской школе №1. Эти события напрямую связаны с установлением памятной даты в России, появященной борьбе с терроризмом.

Видео: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Видеоролик предназначен для использования в рамках информационно-просветительских мероприятий для детей, направленных на разъяснение сущности терроризма, содействие формированию толерантности и профилактики межнациональной розни, воспитание ответственного отношения к своей жизни и жизни окружающих, — говорится в сообщении пресс-службы департамента, опубликованном на сайте мэра Москвы.