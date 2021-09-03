Новую меру поддержки для детей-инвалидов приняли в Подмосковье

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Компенсацию за проезд к месту отдыха на личном автомобиле смогут получить подмосковные семьи, в которых есть ребенок-инвалид. Закон об этом приняли депутаты Московской областной Думы.

До этого получить компенсацию такие семьи могли только если добирались иным видом транспорта — на поездах, самолетах или автобусах. В этом случае они могли ездить бесплатно, но при этом многие путешествовали на личном транспорте и не получали компенсацию расходов на проезд.

Отмечается, что 11 958 рублей можно получить при поездках в Крым, 10 660 рублей — в Краснодарский край и 10 933 рубля — на Кавказ. При этом регион еще и сэкономит деньги, если данным видом компенсации воспользуются. Потому что при бесплатном общественном транспорте компенсация составит больше 9 миллионов рублей, а при личном — более 4 миллионов.

— Экономия получается более 5,2 миллионов рублей. Эти деньги можно направить на дополнительные путевки, в которых нуждаются ещё около 5 тысяч детей, — цитирует пресс-служба Мособлдумы председателя профильного Комитета ведомства Андрея Голубева.