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Около 300 видеокамер установили в Подмосковье для наблюдения за ходом капремонта

Михаил Алимов

Общество
Около 300 видеокамер установили в Подмосковье для наблюдения за ходом капремонта
видеокамеры

В Подмосковье жители смогут наблюдать за ходом капремонта с помощью 300 видеокамер. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщили в пресс-службе МинЖКХ Московской области.

— На сегодняшний день в Подмосковье установлено порядка 300 видеокамер для введения наблюдения за ходом работ по капремонту МКД в режиме 24/7. Цифровые технологии вывели общественный контроль на новый уровень, теперь каждый региональный житель из любой точки мира может увидеть, как протекают работы в его доме, — рассказал глава ведомства Антон Велиховский.

По его словам, все организации при проведении капремонта кровли и фасада обязаны устанавливать на месте видеокамеры.

— Жители Подмосковья уже оценили эффективность данной инициативы. Сервисом активно пользуются жители и председатели советов домов. Фиксировать нарушения стало гораздо легче, а все недочеты устраняются в считанное время, — передает слова генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерия Николова «Радио1».

Ознакомиться с полным списком адресов, где действуют камеры, можно на интернет-портале Фонда капитального ремонта Московской области в разделе «Карта».

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