Названы доступные московским школьникам образовательные проекты

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В новом учебном году столичные школьники получат возможность поучаствовать в ярких проектах, направленных на патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти. В некоторых из них они могут принять участие вместе с родителями.

1 сентября стартует очередной сезон олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» для учеников 1–11-х классов, во время которой они смогут узнать много нового об истории и культуре нашей страны и ее столице. Участники побывают в музеях, усадьбах и парках и решат задания после изучения экспозиции. Для участия требуется предварительная регистрация на официальном сайте проекта.

6 сентября в столице состоится «Турнир большого города», который станет первым в этом учебном году масштабным киберспортивным мероприятием. В нем смогут принять участие все жители столицы, которые пройдут предварительную регистрацию. Игроки посоревнуются в 11 киберспортивных дисциплинах разных жанров в онлайн-режиме.

В первый учебный месяц школьники смогут принять участие в проектах, которые пройдут за пределами школы, — «Учебный день в музее» (3–11-е классы) и «Учебный день в библиотеке» (5–11-е классы).

В этом же месяце школьники разных возрастов и студенты колледжей смогут увидеть и обсудить с педагогами, актерами и режиссерами фильмы разных жанров из золотого фонда отечественного кинематографа. Ознакомиться со списком фильмов с учетом возрастных особенностей детей можно на официальном сайте проекта «Московское кино в школе».

Волонтеры из школ и колледжей приступят к проекту «Экологический календарь», который направлен на формирование осознанного отношения к природе и экологической грамотности. Он будет включать более 30 праздников, посвященных защите природы, среди них День заповедников и национальных парков и Международный день гор.

В наступившем учебном году во второй раз состоится творческий проект «Анимация в твоем смартфоне», участники которого создадут короткие мультипликационные фильмы о добрых делах и волонтерстве. Научиться этому им поможет специальный онлайн-курс. Проект стартует в ноябре, а имена победителей назовут в День российской анимации в апреле, пишет официальный сайт мэра Москвы.