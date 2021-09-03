Беспилотные такси могут появиться в столице до конца года

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В рамках эксперимента по интеграции беспилотных автомобилей в инфраструктуру такси тестирование до конца 2021 года предлагается провести в ряде столичных районов, а также татарстанском Иннополисе и на федеральной территории Сириус.

Инициатива эксперимента с целью внедрения беспилотных такси в рыночную среду принадлежит Минэкономразвития России.

Предполагается, что на выбранных площадках беспилотные такси будут сопровождать водители-испытатели, которые будут контролировать ситуацию с переднего пассажирского сиденья.

Новый формат работы такси предполагает экспериментальный правовой режим.

— Соответственно, мы исходим из того, что пользовательский опыт граждан, пассажиров, должен быть максимально приближен к существующему пользовательскому опыту — то есть как мы сейчас заказываем такси, так и будем заказывать, только у нас появится возможность заказывать беспилотное такси, — цитирует сообщение ведомства РИАМО.

Одним из тестовых форматов будет являться использование ВАТС (высокоавтоматизированного транспортного средства) при помощи сервиса «Яндекс GO». Такие автомобили планируют запустить в Иннополисе и на территории центра «Сколково». Их испытание будет проходить без водителя.