Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Беспилотные такси могут появиться в столице до конца года

Анастасия Колоскова

Город
Беспилотные такси могут появиться в столице до конца года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В рамках эксперимента по интеграции беспилотных автомобилей в инфраструктуру такси тестирование до конца 2021 года предлагается провести в ряде столичных районов, а также татарстанском Иннополисе и на федеральной территории Сириус.

Инициатива эксперимента с целью внедрения беспилотных такси в рыночную среду принадлежит Минэкономразвития России.

Предполагается, что на выбранных площадках беспилотные такси будут сопровождать водители-испытатели, которые будут контролировать ситуацию с переднего пассажирского сиденья.

Новый формат работы такси предполагает экспериментальный правовой режим.

— Соответственно, мы исходим из того, что пользовательский опыт граждан, пассажиров, должен быть максимально приближен к существующему пользовательскому опыту — то есть как мы сейчас заказываем такси, так и будем заказывать, только у нас появится возможность заказывать беспилотное такси, — цитирует сообщение ведомства РИАМО.

Одним из тестовых форматов будет являться использование ВАТС (высокоавтоматизированного транспортного средства) при помощи сервиса «Яндекс GO». Такие автомобили планируют запустить в Иннополисе и на территории центра «Сколково». Их испытание будет проходить без водителя.

Читайте также:
таксиБеспилотные автомобилиэксперименты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сентябрь — время поразмыслить о прошедшем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Марина Аплетаева
Марина Аплетаева

Чем опасна фруктово-овощная диета

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Все мнения
О проекте