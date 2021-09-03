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Началась регистрация на экскурсии по заводам и фабрикам проекта «Открой#Моспром»

Ольга Маркова

Развлечения
Началась регистрация на экскурсии по заводам и фабрикам проекта «Открой#Моспром»
Фото: Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Проект «Открой#Моспром» с 9 по 11 сентября приглашает жителей и гостей столицы принять участие в бесплатных экскурсиях на фабрики и заводы города. Регистрация на мероприятия открылась 3 сентября. Всего планируется сформировать 70 экскурсионных групп.

— Проект «Открой#Моспром» запущен два года назад. Желающих окунуться в атмосферу столичной промышленности и самому побывать на заводах города становится все больше. Прошлой весной всего за три дня провели 100 очных экскурсий. На 34 крупных производственных предприятиях побывали более полутора тысяч жителей и гостей столицы. На этот раз посетителей ждут на 20 производственных площадках, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рамках проекта можно познакомиться с предприятиями различных отраслей — от пищевой до космической. Гости побывают там, где на огромных конвейерах миллионами штук в час производят конфеты, при помощи 3D-принтера создают уникальные ювелирные украшения, конструируют и изготавливают детали самолетов гражданского и военного назначения.

Впервые к проекту «Открой#Моспром» присоединился Московский нефтеперерабатывающий завод. Сегодня предприятие обеспечивает топливом более трети рынка столичного региона.

В рамках проекта все желающие могут принять участие в интеллектуальной игре «Квиз, плиз!», посвященной московской промышленности. Состязания пройдут как в онлайн-формате, так и офлайн 12 сентября в конгресс-центре ОЭЗ «Технополис «Москва».

Участие в мероприятиях бесплатно по регистрации, сообщает пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

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