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Выставка «Федор Конюхов: человек может все!» откроется на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Федор Конюхов: человек может все!» откроется на ВДНХ
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Главная выставка страны приглашает посетителей на выставку картин и артефактов «Федор Конюхов: человек может все!». Экспозиция откроется в Центре «Космонавтика и авиация».

Гости ВДНХ увидят работы человека, установившего 25 мировых рекордов. Здесь представлены эксклюзивные фильмы, ожившие картины, артефакты из путешествий и личной коллекции семьи путешественника. В их числе, центр управления путешествиями и весельная лодка, на которой 55 лет назад Конюхов впервые отправился в экспедицию и пересек Азовское море.

Экспозиция, представленная на ВДНХ, станет самой крупной в Москве. Гости пройдут по следам исследователя и окунуться в атмосферу приключений: трансатлантическое кругосветное плавание, покорение семи вершин мира, включая Эверест, пересечение Тихого океана в обоих направлениях, кругосветное путешествие на воздушном шаре из Австралии, автономная экспедиция к Северному полюсу. Завершающий сюжет экспозиции посвящен будущим планам и мечтам.

На выставке будет действовать штаб Федора Конюхова, походный кинотеатр, а также представлена инсталляция «1100 дней в океане», специальная коллекция «Арт Конюхов» певицы Вики Цыгановой. В программе посетителей ждут различные мастер-классы, в том числе под руководством путешественника.

Выставка открыта с 7 сентября по 31 января 2022 года, сообщает пресс-служба ВДНХ.

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