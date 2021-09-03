Путин призвал не политизировать тему происхождения коронавируса

Фото: Администрация президента РФ

На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) в пятницу, 3 сентября, президент России Владимир Путин призвал вместе бороться с пандемией вместо того, чтобы политизировать тему происхождения коронавируса.

— Узнать причины того или иного явления, истоки — это правильно. Только неправильно политизировать. Когда начинается политизация, тогда сразу понижается доверие к выводам, которые делают на основе политизированного подхода, потому что сразу возникает ощущение того, что мы далеко от истины, — сказал российский лидер на пленарной сессии форума. Необходимы объективные материалы, а те, кто политизируют, делают катастрофические ошибки в борьбе с пандемией, добавил президент.

Так, высокоразвитые страны — производители вакцин делают мало для защиты всего человечества от коронавирусной инфекции, считает Владимир Путин.

— Возможностями вакцинации сегодня пользуются в основном высокоразвитые экономики. Там производится основная часть вакцин, и она направляется на защиту собственного населения, — сказал президент России.

По словам Путина, недостаток материалов для вакцинации в Африке бумерангом вернется и в развитые страны, ведь люди сообщаются по всему миру.

ВЭФ проходит под эгидой «Росконгресса» во Владивостоке 2–4 сентября в шестой раз, главная тема форума — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Помимо основных мероприятий, проходящих офлайн в кампусе Восточного федерального университета и онлайн, состоятся Молодежный ВЭФ и форум «ВЭФ Юниор», а также выставка «Улица Дальнего Востока».