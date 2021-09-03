Эксперт объяснил, законна ли торговля воздухом с Патриарших прудов

Фото: Telegram / Новости Москвы

Продажа воздуха в бутылках на Патриарших прудах в Москве не противоречит закону. Такой товар можно рассматривать как сувенирную продукцию. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

В Telegram-канале «Новости Москвы» появилась информация, что на Патриарших прудах начали продавать местный воздух. На фотографиях в канале показана точка по продаже воздуха с вывеской «Воздух Патриков». Как отмечается в публикации, за бутылку с воздухом объемом в 0,5 литра просят 100 рублей.

— Если люди ради прикола готовы за это заплатить, то почему бы не продавать? Это из раздела курьезов. Есть такие штуки, которые могут и дороже стоить, и их ради прикола и покупают. Никакого нарушения законодательства здесь нет. Никто у нас воздух до такой степени не охраняет, — сказал Шапкин.

По его словам, продавцы московского воздуха таким бизнесом «экспериментируют с заработком и хайпом».