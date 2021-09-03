Диетолог назвала продукты, которые помогают бороться со стрессом

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В состоянии стресса организм человека активно расходует микроэлементы, поэтому ему нужно больше цинка, витамина С, антиоксидантов и качественного белка. Продукты, содержащие вышеперечисленные элементы, гораздо эффективнее борются со стрессом, чем вредные сладости и алкоголь. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделилась врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

— Сейчас нужно активно скупать сезонные фрукты и овощи. Как раз эти продукты будут работать на профилактику, повышать иммунитет и помогать справляться со стрессом. Ведь он негативно влияет на нашу иммунную систему, вырабатывается большое количество кортизола. Нужно научиться понимать, какие продукты вам нравятся. И ими заменять вредные сладости для повышения настроения, — сказала специалист.

По мнению диетолога, хорошей заменой в таком случае могут послужить также орехи и сушеные фрукты с какао. Если же кто-то не представляет своей жизни без шоколада, то стоит отдать предпочтению горькому, с 50-процентным или чуть выше содержанием какао.

Побаловать себя на полдник или второй завтрак можно и мороженым, считает Дианова. Она уточнила, что в среднем в одной порции этого десерта содержится 200 ккал. Если сочетать его с фруктами, например, и при этом не нарушать общий дневной баланс по калориям, то на фигуре это не отразится. Главное — выбирать качественный десерт и не переедать, заключила собеседница «ВМ».