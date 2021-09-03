«Излить ярость и безумие»: эксперт рассказал, что делать при нападении террористов на школу
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В случае попадания в заложники ученики не должны вступать в контакт с террористом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал президент саморегулируемой организации «Школа без опасности» Сергей Саминский.
По словам эксперта, при нахождении рядом с преступником учащиеся должны избегать близкого контакта с ним.
— Нельзя нервировать экстремиста и смотреть ему в глаза. В это время он усиленно ищет, на кого бы излить ярость и безумие, — рассказал специалист.
Саминский отметил, что сигналом начала штурма может служить ломающаяся входная дверь или окно. В этом случае учащиеся должны сразу же лечь на пол, закрыв голову руками. Категорически запрещено кричать или выглядывать из-за укрытия, предупредил эксперт.
Собеседник «ВМ» обратил внимание, что в московских школах детям объясняют правила поведения в чрезвычайной ситуации.
— В учебных заведениях проводятся специальные мероприятия, во время которых по громкой связи объявляют угрозу террористической атаки. Дети в таком случае должны занять свои классы, — рассказал эксперт.
Саминский уточнил, что такие мероприятия проводятся только в учебном году. В каникулы работает охрана и руководство — те, кто отвечают за безопасность, заключил специалист.