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«Излить ярость и безумие»: эксперт рассказал, что делать при нападении террористов на школу

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Излить ярость и безумие»: эксперт рассказал, что делать при нападении террористов на школу
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В случае попадания в заложники ученики не должны вступать в контакт с террористом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал президент саморегулируемой организации «Школа без опасности» Сергей Саминский.

По словам эксперта, при нахождении рядом с преступником учащиеся должны избегать близкого контакта с ним.

— Нельзя нервировать экстремиста и смотреть ему в глаза. В это время он усиленно ищет, на кого бы излить ярость и безумие, — рассказал специалист.

Саминский отметил, что сигналом начала штурма может служить ломающаяся входная дверь или окно. В этом случае учащиеся должны сразу же лечь на пол, закрыв голову руками. Категорически запрещено кричать или выглядывать из-за укрытия, предупредил эксперт.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что в московских школах детям объясняют правила поведения в чрезвычайной ситуации.

— В учебных заведениях проводятся специальные мероприятия, во время которых по громкой связи объявляют угрозу террористической атаки. Дети в таком случае должны занять свои классы, — рассказал эксперт.

Саминский уточнил, что такие мероприятия проводятся только в учебном году. В каникулы работает охрана и руководство — те, кто отвечают за безопасность, заключил специалист.

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