Убитый дочерьми Михаил Хачатурян признан педофилом

Михаил Хачатурян / Фото: скриншот видео на youtube-канале «Россия 1»

Михаил Хачатурян, убитый своими дочерями, судя по всему, имел педофильские наклонности. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на выводы экспертизы. Ее провели в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ в отношении мужчины посмертно.

Всего было назначено три экспертизы: две психиатрические (для погибшего, а также его дочерей) и одна лингвистическая (для изучения сообщений Хачатурана с угрозами). В частности, эксперты установили, что мужчина, используя угрозы, насилие, жестокость и унижения, манипулировал окружающими. Кроме того, он имел расстройство сексуального влечения. В сексологическом исследовании указан и тип отклонения — педофильный.

Как пишет «МК», это объясняет произошедший в 2016 году эпизод со старшей сестрой Кристиной: девушка пыталась покончить с собой и была доставлена в больницу. По ее словам, случилось это из-за приставаний отца, однако тогда ей никто не поверил.

— Сексуальные действия с отцом воспринимались ею как аморальные, — говорится в выводах экспертов, — поскольку ранее ею были усвоены нормы о неприемлемости сексуальных контактов между родителями и детьми.

Хачатурян был зарезан своими дочерьми 27 июля 2018 года. Девушки, по данным следствия, убили мужчину в квартире на Алтуфьевском шоссе в столице. В ходе расследования выяснилось, что отец регулярно издевался над дочерьми и насиловал их. Генпрокуратура сначала требовала переквалифицировать обвинение на необходимую оборону, но затем утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве.

Сестры официально призваны потерпевшими по делу о насилии со стороны своего отца. Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Истязание», «Насильственные действия сексуального характера» и «Понуждение к действиям сексуального характера».