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«Красунья»: Настя Каменских опубликовала новое фото в платье-сорочке

Юлия Брагина

Общество
«Красунья»: Настя Каменских опубликовала новое фото в платье-сорочке
Фото: Instagram/kamenskux

Певица Настя Каменских опубликовала в своем аккаунте в Instagram фото в коротком атласном платье в стиле ночной сорочки и сопроводила его пожеланием.

— Вперед с улыбкой к классным выходным. И пусть ваша пятница будет самой теплой, — подписала свой пост Настя Каменских.

Платье зеленого цвета с цветочным орнаментом и V-образным вырезом эффектно подчеркивает загар и фигуру артистки. Образ дополняет объемная укладка — завитые волосы, которые выделяют зону декольте и узкую шею.

Пост оценили практически 60 тысяч поклонников певицы.

«Вы такая красуня»; «Ну тут вы суперженственная»; «Прекрасная», — гласят комментарии под фото.

Настя Каменских не только любит одежду, но и сама ее проектирует — певица запустила свою линию для спорта. Во время пандемии она также проводила тренировки в Instagram в прямом эфире. В соцсети она публиковала фото в купальниках и заявляла, что перестала стесняться своей фигуры и любит себя такой, какая есть.

Известность Настя Каменских приобрела как участница дуэта «Потап и Настя» после песен «Не пара», «У нас на районе», «Чумачечая весна». Долгое время пара не подтверждала, что состоит в отношениях. Тайная свадьба влюбленных прошла в Лас-Вегасе, а в мае 2019 года они еще раз официально зарегистрировали отношения на публике на Украине.

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