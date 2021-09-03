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Москвичам рассказали, в чем ценность дома-хамелеона на Пятницкой

Юлия Брагина

Город
Москвичам рассказали, в чем ценность дома-хамелеона на Пятницкой
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Пятницкая улица, 33-35с1Карта всех событий

Департамент культурного наследия Москвы утвердил предмет охраны особняка Коробковой на улице Пятницкой. Здание является объектом наследия федерального значения.

Руководитель департамента охраны культурного наследия Алексей Емельянов назвал объект «настоящим украшением Замоскворечья». Городской усадьбе более 150 лет, а в ее перестройке для купеческой пары Коробоковых участвовал известный архитектор Лев Кекушев. Стиль старинной постройки содержит элементы барокко и привлекает своим необычным для домов того времени цветом.

— Это именно тот оттенок, который был изначально у стен этого здания. Его нашли специалисты, когда в 2013 году проводили исследования, предваряющие реставрацию. Пришлось снять 10 слоев краски при расчистке фасада, чтобы обнаружить подлинник. Это цвет–«хамелеон», меняющий оттенок от лилового до сиреневого в зависимости от погоды и освещения, — сказал Емельянов.

Ценными признан ассиметричный силуэт здания, его лепнина и скульптура, планировка, внутренний интерьер, а особенно элементы декора помещения — встроенный гардероб, лепные розетки, деревянные панели стен, мраморный камин с зеркалом, люстры и многое другое, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Владелец дома купец Трифон Коробков был поклонником искусства и подражал меценатам Павлу Третьякову, Савве Морозову и Савве Мамонтову. Он интересовался живописью, театром, литературой. Среди гостей его дома были художник Александр Герасимов, который написал портрет его жены Ольги, и автор книги «Москва и москвичи» Владимир Гиляровский. В 1935-1945 годах в доме проживали президенты Академии наук СССР Александр Карпинский и Владимир Комаров.

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