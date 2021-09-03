Врач рассказал о подмосковном проекте «Доктор рядом»

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Подмосковный проект терапевтической службы Домодедова «Доктор рядом» может появиться и в других регионах страны. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщил главный врач Домодедовской Центральной городской больницы (ЦГБ) Андрей Осипов.

По его словам, в рамках реализации проекта медики проводят приемы в амбулаториях и микрорайонах, расположенных на первых этажах жилых домов. За смену такие стационары готовы обслужить почти восемь тысяч человек.

— Этот опыт есть только в Домодедове. С федеральным Минздравом мы разговаривали — хотят распространить этот опыт на всю Россию, — заявил Андрей Осипов.

При этом он добавил, что для реализации программы ЦГБ трудоустроила 14 молодых специалистов, из-за чего амбулаторная служба полностью укомплектовалась. Докторов обеспечили служебным жильем, деньгами для оплаты съемного жилья и проезда. С помощью таких методов поддержки больнице удалось привлечь врачей из других регионов, передает «Подмосковье сегодня».

— Врачи — во все времена особые люди. В последние два года особенно. Мы вами очень дорожим, — отметил Андрей Осипов.

В пятницу, 3 сентября, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев по итогам «Российской креативной недели» заявил, что повысить доверие покупателей к лекарственным средствам отечественного производства поможет объединение усилий дизайнерских компаний и фармацевтических предприятий.