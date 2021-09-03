Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач рассказал о подмосковном проекте «Доктор рядом»

Виктория Сикерина

Общество
Врач рассказал о подмосковном проекте «Доктор рядом»
Фото: Pixabay

Подмосковный проект терапевтической службы Домодедова «Доктор рядом» может появиться и в других регионах страны. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщил главный врач Домодедовской Центральной городской больницы (ЦГБ) Андрей Осипов.

По его словам, в рамках реализации проекта медики проводят приемы в амбулаториях и микрорайонах, расположенных на первых этажах жилых домов. За смену такие стационары готовы обслужить почти восемь тысяч человек.

— Этот опыт есть только в Домодедове. С федеральным Минздравом мы разговаривали — хотят распространить этот опыт на всю Россию, — заявил Андрей Осипов.

При этом он добавил, что для реализации программы ЦГБ трудоустроила 14 молодых специалистов, из-за чего амбулаторная служба полностью укомплектовалась. Докторов обеспечили служебным жильем, деньгами для оплаты съемного жилья и проезда. С помощью таких методов поддержки больнице удалось привлечь врачей из других регионов, передает «Подмосковье сегодня».

— Врачи — во все времена особые люди. В последние два года особенно. Мы вами очень дорожим, — отметил Андрей Осипов.

В пятницу, 3 сентября, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев по итогам «Российской креативной недели» заявил, что повысить доверие покупателей к лекарственным средствам отечественного производства поможет объединение усилий дизайнерских компаний и фармацевтических предприятий.

Читайте также:
врачигородской округ Домодедовопроект
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Моргенштерны тоже взрослеют

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сентябрь — время поразмыслить о прошедшем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Все мнения
О проекте