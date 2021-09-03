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Скончался арбитр FIFA Александр Березкин

Анастасия Волоснова

Общество
Скончался арбитр FIFA Александр Березкин
Фото: Pexels

Скончался попавший в аварию 40-летний футбольный судья, арбитр FIFA Александр Березкин. Об этом рассказали в пятницу, 3 сентября, в пресс-службе Федерации футбола Петербурга.

Медики в течение четырех дней боролись за жизнь Березкина, однако спасти его не удалось, пишет Пятый канал.

Кроме того, с судьей простились в российской федерации пляжного футбола.

— Он был не только профессионалом своего дела, но и отзывчивым и надежным другом. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Александра, — говорится в посте в Instagram-аккаунте федерации.

Березкин был единственным российским судьей, который работал на четырех Чемпионатах мира по пляжному футболу.

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