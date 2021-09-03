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«Я сама себе знаю цену»: Долина дерзко ответила поклонникам на критику

Виктория Сикерина

Общество
«Я сама себе знаю цену»: Долина дерзко ответила поклонникам на критику
Фото: Вечерняя Москва

Последнее время певицу Ларису Долину часто упрекают за откровенные наряды, которые якобы не соответствуют ее возрасту, а также за «злоупотребление фотошопом и излишнее самолюбование». Однако в этот раз артистка не стала отмалчиваться и дерзко ответила хейтерам.

Звезда отметила, что ее совсем не интересует мнение некомпетентных комментаторов, которые случайно зашли на ее страницу в Instagram, так как за долгие годы работы над собой она научилась любить и принимать себя.

— Я сама себе знаю цену и НИКОГДА НЕ БЫЛА СОБОЙ ДОВОЛЬНА! Те, кто меня знает, в курсе вот такого моего отношения к себе самой... Я свои недостатки и достоинства очень хорошо знаю, угомонитесь!, — жестко заявила артистка.

Больше всего Ларису Долину удивило заявление одной поклонницы — девушка назвала творчество певица ресторанным. Однако сама звезда не обиделась на такие слова, а лишь иронично отметила, что это даже похвала.

— Спасибо огромное за такую оценку! Чтобы Вы понимали, что работа в ресторане — это огромная школа профессионализма!, — подытожила Лариса Долина на личной странице в Instagram.

Ранее певица откровенно рассказала поклонникам об отношениях с родителями. По словам артистки, наиболее близкие узы ее связывали с отцом, а вот с матерью все было не так просто.

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