Петр Бирюков: водохранилища Москвы наполнены достаточно для бесперебойного снабжения города

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Все водохранилища столичной системы, несмотря на жаркое лето, наполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— В настоящее время водохранилища Москворецкой и Волжской водной системы наполнены до необходимых отметок, созданных резервов достаточно для обеспечения гарантированного водоснабжения города независимо от погодных условий, — отметил Петр Бирюков.

Он напомнил, что подготовка питьевой воды для столицы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.

— Аномальная летняя жара не стала препятствием для бесперебойного обеспечения жителей Москвы чистой питьевой водой, — подчеркнул заместитель мэра. — Благодаря грамотным действиям специалистов Комплекса городского хозяйства, успешно пройдены паводок и половодье после снежной зимы.

Петр Бирюков сообщил, что на распределительной сети города продолжается усиленный контроль качества воды, организованы дополнительные точки отбора проб, в преддверии осенне-зимнего сезона проводятся профилактические промывки сетей.

— Ежедневно столица потребляет 2,8 млн кубометров воды, в городе проложено более 13 тыс. километров водопроводных сетей. Эта огромная система нуждается в постоянном контроле, — рассказал заместитель мэра. — Сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю.

Глава Комплекс городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и вносят корректировки в технологию водоподготовки. При необходимости могут изменяться дозы реагентной обработки, вводиться дополнительная очистка с помощью порошкообразного активированного угля, увеличиваться периодичность промывки песчаных и угольных фильтров.