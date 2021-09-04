Эксперт объяснил, чем опасны слишком низкие цены на мясо

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Стабилизировать цены на мясную продукцию помогут рост доходов населения и развитие производства. Однако ни в коем случае нельзя их искусственно снижать. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал руководитель исполнительного комитета Национальной Ассоциации поставщиков, производителей и потребителей мяса и мясопродуктов Сергей Юшин.

— Слишком низкая цена — это главный сигнал того, что скоро цены взлетят вверх, — объяснил Юшин.

По словам представителя ассоциации, низкие цены вынуждают производителей сокращать производство. Порой это ведет к банкротству предприятия, констатировал эксперт. Тормозится развитие отрасли. И далее — по цепочке.

Юшин также рассказал, что главной проблемой, с которой столкнулись российские производители в этом году, стали болезни животных. У свиноводов — африканская чума свиней, у птицеводов — птичий грипп. Производителям пришлось уничтожать зараженное поголовье. Это, естественно, не могло отрицательным образом не сказаться на предложении, отметил эксперт.