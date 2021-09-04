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Названы главные требования к охранникам в школах Москвы

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Названы главные требования к охранникам в школах Москвы
Фото: Вечерняя Москва

Для работы в столичной школе сотрудник ЧОП должен иметь правовой статус охранника четвертого или пятого разряда. Об этом «Вечерней Москве» рассказал президент саморегулируемой организации «Школа без опасности» Сергей Саминский.

Специалист обратил внимание, что для работы на стационарном посту в учебном заведении охранник должен иметь соответствующую квалификацию.

— Кандидатом в охранники школы может стать человек, у которого есть правовой статус охранника четвертого или пятого разряда. Первый дает возможность применять спецсредства: например, резиновую дубинку. Охранник пятого разряда имеет право использовать газовое и электрошоковое оружие, — рассказал эксперт.

Обязательным требованием к охраннику является личная карточка, закрепляющая человека за организацией, с которым у школы подписан контракт по охране объекта, отметил собеседник «ВМ».

Саминский обратил внимание, что у охранников московских учебных заведений обязательно должен быть иммунитет к коронавирусу.

— Раньше сотрудники охраны обязаны были носить средства индивидуальной защиты. В новом учебном году в столице должны будут вакцинировать сто процентов охранников, — отметил эксперт.

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