Петр Толстой: Горжусь, что мы живем в стране, которая борется с мировым терроризмом

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Россия не ведет переговоров с террористами и борется с проявлением этой угрозы по всему миру. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, кандидат в депутаты российского парламента восьмого созыва Петр Толстой на памятной акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом, которая прошла в столичном районе Марьино.

— Очень горжусь тем, что мы живем в России, стране, которая не ведет переговоров с террористами, борется с мировым терроризмом. Сегодня, 3 сентября, тяжелый день. Я долго работал журналистом и тот день, когда мы узнали о том, что происходит в Беслане, запомню на всю жизнь, — сказал парламентарий.

Участники памятной акции собрались у памятника Добрый ангел мира в Парке 850-летия Москвы. Москвичи почтили минутой молчания память жертв террористических актов, после чего выпустили в небо белые воздушные шары.

— Светлая память о тех, кто погиб в Беслане, навсегда останется с нами. Во всех городах нашей страны сегодня проходят памятные мероприятия, — подчеркнул Петр Толстой.

Вице-спикер парламента отметил, что современное поколение должно сделать все, чтобы трагедии, подобные теракту в Беслане, никогда не повторились. Он также выразил уверенность, что у россиян это получится.

Ранее Петр Толстой говорил о том, что российская система ценностей базируется на принципах братства и равенства. В пример он привел случаи героизма, когда люди рискуют собой, идут на какие-то жертвы и совершают подвиги не ради финансового благополучия, а по велению души. По мнению Петра Толстого, во многом ценности современной России отходят от индивидуалистического западного сознания.