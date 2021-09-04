Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Две новые выделенные полосы для общественного транспорта откроют в столице 20 сентября

Анастасия Колоскова

Город
Две новые выделенные полосы для общественного транспорта откроют в столице 20 сентября
Фото: Анна Быкова

С 20 сентября еще две новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Москве. Об этом сообщила пресс-службы столичного департамента транспорта.

Первая из них будет на эстакаде, которая соединяет Ленинградский проспект и дублер Волоколамского шоссе — от улицы Дубосековской до дома № 4, корпус 5 по Волоколамскому шоссе (по направлению в область), от улицы Дубосековская до дома № 4, корпус 5 по Волоколамскому шоссе (в центр) — 0,6 километра.

Предполагается, что эта выделенная линия ускорит движение в 1,5 раза, а проезд по участку займет одну минуту. Линия поможет проходящим здесь восьми маршрутам общественного транспорта, которые ежедневно перевозят больше 60 тысяч человек. Кроме того, полоса облегчит проезд к остановке «Гидропроект».

Вторую полосу откроют на улице Маршала Бирюзова от улицы Народного Ополчения до улицы Маршала Соколовского. Ее протяженность составит 0,14 километра.

— Полоса поможет автобусам без помех подъезжать к ранее забитой машинами остановке «Метро Октябрьское поле». Посадка и высадка станет безопаснее, а время проезда снизится с четырех до одной минуты, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

В пресс-службе отметили, что по этому участку в настоящее время курсируют семь маршрутов общественного транспорта, которые перевозят ежедневно 30 тысяч человек.

Читайте также:
выделенная полосановые выделенные полосыТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Моргенштерны тоже взрослеют

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сентябрь — время поразмыслить о прошедшем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Все мнения
О проекте