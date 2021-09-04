Петр Толстой: Ситуационный центр по наблюдению за выборами будет развернут на базе Штаба общественной поддержки «Единой России»

Фото: Ольга Крылова

В дни голосования с 17 по 19 сентября координировать работу корпуса наблюдателей «Единой России» будет Ситуационный центр по наблюдению за выборами. Он будет развернут на базе Штаба общественной поддержки Партии на Покровке, 47. Об этом сообщил секретарь московского реготделения Петр Толстой.

В ходе установочной встречи с координаторами корпуса наблюдателей Петр Толстой отметил: «Сегодня мы с вами встречаемся в Штабе общественной поддержки «Единой России». За эти несколько месяцев площадка на Покровке, 47 стала мощным центром притяжения для всех москвичей, которые помогали «Единой России» в разработке Народной программы, вносили свои предложения, встречались с кандидатами и депутатами Партии. В дни выборов Штаб продолжит свою работу в качестве Ситуационного центра по наблюдению за выборами. Сюда будет стекаться вся информация о ситуации на местах. Именно здесь журналисты и блогеры смогут получить всю достоверную информацию о ходе голосования и о выявленных провокациях и нарушениях».

Толстой особо отметил, что в ходе голосования будут задействованы все наблюдатели, прошедшие подготовку. Оперативность и объединение всех информационных потоков обеспечит централизованный интернет-сервис Партии: соответствующие приложения будут установлены на телефонах каждого наблюдателя.

В ходе установочной встречи координаторы корпуса наблюдателей обсудили организационные вопросы финального этапа кампании. С наблюдателями и блогерами, которые будут освещать ход голосования в социальных сетях, обсудили аспекты предвыборной работы руководитель исполкома Московской «Единой России» Максим Руднев, главред интернет-редакции Daily Storm A.C. Анна Сивкова. Депутат Мосгордумы Александр Козлов отметил, что качество обучения и подготовки наблюдателей имеет принципиальное значение:

— Каждый наблюдатель «Единой России», который будет работать в Москве, предварительно прошел очные обучающие курсы, получил актуальные знания об избирательном законодательстве, о правилах, которые действуют на избирательном участке. А самое главное — наши наблюдатели получили практические навыки работы, в т.ч. в ситуациях форс-мажора, провокации. Настолько тщательно своих наблюдателей не готовит ни одна партия в стране, — уверен Козлов.

Петр Толстой обратился к участникам встречи:

— На протяжении года мы провели огромную работу, и сегодня выходим на финишную прямую. За те две недели, которые остались до голосования, нужно сделать самый важный, последний, шаг: защитить выбор наших избирателей, обеспечив самые чистые и открытые выборы. Уверен, мы справимся.

17-19 сентября в Москве пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ 8 созыва. Лидером партийного списка «Единой России» является мэр Москвы Сергей Собянин. Также Партия выдвигает кандидатов на 15 одномандатных округах. Параллельно с федеральной кампанией состоятся довыборы депутатов Московской городской Думы на округах № 19 и № 37, а также выборы депутатов Совета МО «Щукино».

Ранее руководитель практики политического анализа ВЦИОМ представил исследование «Рейтинг политических партий». По его результатам, рейтинг партии «Единая Россия» составляет 28-29 процентов. Рейтинг КПРФ на сегодняшний день колеблется от 16 процентов до 18 процентов, но эксперты фиксируют снижение уровня поддержки партии. Значения ЛДПР и «Справедливой России» в отдельные дни относительно близки, в пределах 6-9 процентов.