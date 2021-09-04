Автоэксперт рассказал, стоит ли покупать «антидождь»

Фото: Игорь Ивандиков, Вечерняя Москва

После обработки стекла составом «антидождь» вода сама скатывается с него. Однако характер ее движения постоянно меняется, что может раздражать некоторых водителей. Недорогие средства могут вообще не давать нужного эффекта, рассказал «Вечерней Москве» автоэксперт Максим Кадаков.

Специалист обратил внимание, что поведение воды на стекле значительно изменяется после нанесения состава.

— При использовании «антидождя» вода крупными каплями сползает по стеклу, причем на большой скорости ползет вверх. Она может также расползаться вверх и в стороны. Такой характер поведения раздражает некоторых автомобилистов, — рассказал эксперт.

Правильное использование состава тоже представляет сложность, отметил специалист: перед нанесением «антидождя» стекло нужно тщательно протереть. Собеседник «ВМ» также обратил внимание, что средство имеет очень неприятный запах.

Однако у «антидождя» есть и плюсы, отметил Кадаков.

— После нанесения средства автомобилист меньше пользуется дворниками, поэтому срок их службы увеличивается. Однако «антидождь» тоже стоит денег, и в результате экономия может получиться сомнительной, — заключил собеседник «ВМ».

Важный параметр, на который нужно обратить внимание при покупке — износостойкость, заметил специалист. По словам Кадакова, водитель иногда пользуется щетками: например, при необходимости очистить стекло от грязи или во время стоянки. Устойчивость слоя «антидождя» в таком случае играет большую роль, заметил эксперт.

Автоэксперт подчеркнул, что бюджетные составы обычно не портят стекло, однако могут плохо взаимодействовать с водой.

— Эффект разнится не только в зависимости от цены, но и от производителя. Под эффектом подразумевается способность состава заставлять воду скатываться, — рассказал Кадаков.

При этом дорогой состав необязательно будет качественным, однако покупать совсем дешевый не стоит, заключил собеседник «ВМ».