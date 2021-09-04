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Академик Румянцев: Электронное голосование позволит сделать свой выбор тем, кто находится на лечении в стационарах

Павел Гриднев

Общество
Академик Румянцев: Электронное голосование позволит сделать свой выбор тем, кто находится на лечении в стационарах
Фото: Из личного архива А. Румянцева

Дистанционное электронное голосование позволит сделать свой выбор тем, кто с 17 по 19 сентября будет вынужден проходить лечение в стационаре и не сможет покинуть здание лечебного учреждения. Такое мнение высказал академик РАН Александр Румянцев.

— В период выборов нельзя забывать о том, что есть люди, которые не могут прийти на избирательный участок. Среди них те, кто находится на лечении в стационарах или дома. Для них дистанционное электронное голосование — самый удобный и безопасный способ с 17 по 19 сентября отдать свой голос и исполнить гражданский долг, — сообщил Александр Румянцев.

Он также напомнил, что на середину сентября традиционно приходится вспышка сезонных острых респираторно-вирусных инфекций. Дистанционное электронное голосование позволит снизить риск заболевания ОРВИ и коронавирусом.

По мнению юриста, управляющего партнера ООО «Палюлин и партнеры» Антона Палюлина, дистанционное электронное голосование является легитимным способом выразить свое волеизъявление для тех граждан, которые по тем или иным причинам не могут лично посетить избирательный участок.

— Существующий порядок голосования вне помещения предполагает, что избиратель должен писать заявление, ждать его одобрения, в день голосования встречать дома представителей избирательной комиссии, открывать им дверь. Электронное голосование лишено всех этих недостатков, — считает Антон Палюлин.

Дистанционное электронное голосование — это возможность принять участие в выборах, не посещая избирательный участок. ЦИК России приняла решение о проведении дистанционного электронного голосования в семи субъектах Российской Федерации. В Москве избиратели смогут проголосовать на портале mos.ru.

Чтобы принять участие в дистанционном электронном голосовании, необходимо подать заявку до 23:59 13 сентября (по московскому времени).

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