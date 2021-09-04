В ТТП предложили способ борьбы с нарушителями законов в многоквартирных домах

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Управляющим компаниям нужно разрешить составлять акты о нарушении законов, которые действуют для собственников многоквартирных домов. Такое предложение в беседе с «Вечерней Москвой» озвучил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по жилищному и коммунальному хозяйству Константин Крохин.

По его словам, на сегодняшний день законы о соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время, о запрете курения в общественных местах и о местах для выгула собак не работают в жилых домах. Все дело в том, что не хватает сотрудников жилищных инспекций, которые бы могли выявлять нарушителей правил и привлекать их к ответственности.

— Проще всего было бы, чтобы управляющая компания составляла акт о нарушении, оправляла его в жилищную инспекцию, которая на основе этого выносила бы решение и штрафовала, — сказал Крохин.

Также он отметил, что такой способ привлечения нарушителей законов и порядков мог бы эффективнее работать на благо жильцов многоквартирных домов.