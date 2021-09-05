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Православная церковь 6 сентября почитает память священномученика Евтихия, который был учеником Иоанна Богослова. Еще 6 сентября — день празднования Петровской иконы Божией Матери.

В народе этот день называли Евтихий — тихие зори. Такое необычное название появилось из-за того, что в этот день обычно было очень тихо, а также от того, что дни становятся короче, а светать начинает позже.

Порезался или обжегся в этот день — будет несчастье. Запрещается смотреть на восход солнца, иначе можете навлечь неприятности на себя. Ветер в шестой день сентября также предвещает несчастье. Лучше проведите его дома, где наблюдается спокойная и безопасная обстановка. Увидели красный цветок — будет несчастье.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чего нужно опасаться 6 сентября, чтобы не случилось несчастья

Тот, кому в этот день приходится много работать, должен надеть льняную одежду. Эта ткань обладает невероятной энергетикой, которая позволяет в кратчайшие сроки восстановить силу. Однако одежда не должна быть пестрой.

Приметы погоды:

Дождь в этот день — к сухой осени и хорошему урожаю в следующем году.

Много желудей — к холодной зиме.

Праздники:

День полетов над землей

Чтобы приобщиться к празднику, можно «покружить в воздухе» различными способами:

— купить билет на самолет и отправиться в увлекательное путешествие или деловую поездку;

— заказать тур любого экстремального отдыха: прыжки с парашютом или на резинке (роупджампинг), полет на воздушном шаре, на воздушной струе (флайборд), пилотирование вертолета и так далее.

Желающим полетать при определенной сумме наличных можно легко подобрать подходящий вариант. Главное, морально подготовиться и настроиться на волну позитива и радости.

События:

В Санкт-Петербурге на Фонтанке состоялось открытие Египетского моста

6 сентября 1826 года в Санкт-Петербурге на Фонтанке был открыт Египетский мост, который был построен по проекту и под руководством инженеров В. фон Треттера и В. А. Христиановича.

Египетский мост соединяет между собой Коломенский и Безымянный острова через реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Мост получил свое название из-за своеобразного богатого архитектурного оформления в «египетском стиле». Порталы, колонны, а также карниз были украшены орнаментами из египетских иероглифов, подобные знаки красовались и на ажурной решетке сооружения.

Учреждено почетное звание «Народный артист СССР»

До 1917 года государственных званий и наград в области культуры в России не было. Их стали присуждать в советское время. Звание «Народный артист» было установлено 1918 году, и первым, кто удостоился этого звания, стал гениальный Федор Шаляпин.

С 10 августа 1931 года стали присуждать звание «Заслуженный артист РСФСР». Художникам, архитекторам, композиторам присуждалось — звание заслуженного деятеля искусств.

Нагрудный знак «Народный артист СССР» изготовлялся из томпака с золочением и имел четырехугольную форму. В центральной части — надпись «Народный артист СССР», под ней — рельефное изображение серпа и молота.

Первыми народными артистами СССР стали основатели и ведущие актеры Московского художественного театра Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Иван Москвин, Василий Качалов, а также певица Большого театра Антонина Нежданова.

Ленинграду возвращено историческое наименование Санкт-Петербург

Санкт-Петербург основан 27 мая 1703 года российским императором Петром I как крепость под названием Санктпитербурх в честь святого Петра, небесного покровителя императора. В 1712–1728 и 1732–1918 годах — столица России.

Строительство города началось на небольшом Заячьем острове на реке Неве при впадении ее в Балтийский залив. Петр I ставил своей целью модернизацию экономики России, установление тесного экономического, культурного и технического взаимодействия со странами Европы.

Актом от 31 августа 1914 года название города было заменено на Петроград. В 1924 году, сразу после смерти В. И. Ленина, в память о нем город был переименован в Ленинград.

6 сентября 1991 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР Ленинграду было возвращено историческое наименование Санкт-Петербург. После этого постепенно были возвращены исторические названия многих улиц, площадей и других городских объектов. А вот Ленинградская область сохранила свое советское название.

Родились:

1973 — Юрий Шатунов, советский и российский певец, бывший солист группы «Ласковый май».

1977 — Мария Макарова, российская певица, поэтесса, композитор, организатор и вокалистка рок-группы «Маша и медведи».

Именины отмечают: Петр, Максим, Арсений, Кузьма, Георгий.