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Роман Романенко предложил присвоить Битцевскому лесу статус ландшафтного заказника

Павел Гриднев

Общество
Роман Романенко предложил присвоить Битцевскому лесу статус ландшафтного заказника
Фото: Иван Степанов
Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

В беседе с участниками эколого-просветительской акции «Чистый пруд», прошедшей в районе Ясенево Москвы, депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко обсудил актуальные вопросы экологии и выступил с предложением повысить статус Битцевского леса с целью усиления его защиты.

Эколого-просветительская акция «Чистый пруд» прошла в границах природно-исторического парка «Битцевский лес» возле Новоясеневского пруда, известного местным жителям как Мраморный пруд.

Вместе с учащимися образовательного комплекса «Юго-Запад», студентами экологических факультетов московских вузов, волонтерами и общественными активистами Роман Романенко принял участие в субботнике по очистке дна, водной глади и прибрежной территории водоема.

— Статус ландшафтного заказника, конечно, сильно облегчит нам, экологам, работу по борьбе с нарушителями целостности экосистемы. Но природу нельзя сохранить только законами и запретами, важно, чтобы сами люди обращались с ней бережно и ответственно. Такие мероприятия, как сегодняшний субботник — одна из лучших форм сохранения и восстановления зеленого пояса Москвы, — отметила заместитель директора эколого-просветительского Центра «Заповедники» и председатель Движения Друзей заповедных островов Елена Книжникова.

— Сегодняшний субботник — прямое доказательство того, насколько жители района ценят Битцевкий лес в его первозданном виде, не хотят никаких «преобразований» и готовы сами заниматься его очисткой и защитой. Общаясь с горожанами, я узнал, что они опасаются вырубки и застройки этого уникального зеленого массива. Считаю, что для сохранения «легких Москвы» необходимо законодательно закрепить за Битцевским лесом статус ландшафтного заказника и неприкосновенность его территории, — заявил Роман Романенко.

Он подчеркнул, что этот вопрос важно проработать на самом высоком уровне, и для этого в ближайшее время он планирует подготовить соответствующее обращение к мэру Москвы.

В свою очередь, глава муниципального округа Ясенево Ирина Гришина высказала уверенность, что все, кто побывал на мероприятии, запомнят этот день и уже сами никогда не смогут ни бросить окурок или бумажку в лесу, ни развести костер, навредив тем самым зеленому массиву.

Эколог и писатель Анатолий Баташев обратил внимание на то, что фауна Битцевского леса чрезвычайно разнообразна и насчитывает более 115 видов, а территория природно-исторического парка включает в себя как природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую ценность, так и историко-археологические памятники.

Заповедникиэкоцентр «Битцевский лес»природа Москвы
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