«Неклассическое бабье лето»: Вильфанд рассказал о погоде в Москве на неделю

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Рабочая неделя в столице начнется с холодной погоды. Ночью 6 сентября в Москве ожидается всего два–четыре градуса тепла, в Московской области прогнозируют до минус трех градусов. Днем воздух прогреется до десяти градусов. Такое похолодание связано с потоком воздушных масс с севера и высокой облачностью. Это «Вечерней Москве» сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Во вторник немного потеплеет. Ночью в Москве будет около пяти градусов, днем — порядка 12–14 градусов. В среду уже будет заметное повышение температуры. Днем ожидается около 15 градусов и ночью около 10 градусов. Уже достаточно комфортная погода будет в четверг, днем температурный фон повысится до 15–20 градусов. Такая температура продержится до конца грядущей недели, — сказал синоптик.

По словам Романа Вильфанда, пока температура в Москве ниже нормы на четыре–пять градусов. И хотя к концу недели воздух ощутимо прогреется, добавил специалист, это будет «неклассическое бабье лето». По его словам, это связано с высокой облачностью, хотя и солнца в столице будет достаточно много во второй половине недели. До среды не исключены и кратковременные дожди, которые могут изредка портить настроение москвичей и в конце недели. Но, подбодрил синоптик, они будут не проливные.