Эксперт объяснил, как правильно выбрать сервис по доставке готовой еды

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Продукты из сервисов по доставке готовой еды на дом обладают высоким качеством. Но при выборе сервиса нужно особое внимание уделять отзывам по его работе и репутации, ведь как и любой ресторан или магазин риск приобретения некачественной продукции существует. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал сооснователь Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП), участник рабочей группы «Фуднет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Артем Пономарев.

По его словам, сегодня рационы готовой еды на дом стали обыденностью. Такие сервисы работают не только в российских мегаполисах, но и во множестве провинциальных городов России. Речь идет как о продуктах, требующих дальнейшего приготовления, так и о готовых рационах, которые необходимо лишь разогреть в микроволновке.

— Говоря о качестве продуктов, надо отметить высокий уровень контроля за производством данной продукции и шанс найти в ней нерегламентированные ингредиенты практически нулевой, за исключением человеческого фактора, который данные сервисы стремятся свести к нулю, — сказал эксперт.

Однако, по его словам, ручаться за всех производителей невозможно и на волне популярности подобных сервисов встречаются неблагонадежные поставщики, допускающие отклонения от строго регламентированных Роспотребнадзором норм, эффект от которых может быть плачевным.

— В то же время, поход в любой ресторан или магазин не может обезопасить потребителя от шанса пострадать от приобретаемой продукции. Здесь важно обращать внимание на репутацию производителя и обилие негативных и позитивных отзывов, — отметил собеседник издания.

Ручаться за всех производителей готовой еды на дом, как в принципе за всех производителей пищевой продукции в целом, нельзя. Однако, как отметил Пономарев, если говорить о глобальном рынке потребления продукции из сегмента доставки, то они бы не могли завоевать благосклонное отношение своих покупателей без соблюдения норм приготовления, хранения и доставки этих продуктов.