«Не доверяйте «Инстаграму»: Лисовец назвал тренды на прически осенью 2021 года

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Самым модным элементом стрижки осенью-зимой 2021 года по-прежнему остаются всевозможные челки — короткие, удлиненные, «шторка», но только не очень четкие. Тренд на формы стрижек — «обросшие головы», как в конце 70-х — начале 80-х у парней. Такая же легкая небрежность считается сейчас модной и у девушек. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал стилист Влад Лисовец.

— Все больше приходят в моду и 2000-е — это обросшие стрижки без коротких висков, зачесанные на лицо. А, например, стрижка Мика Джагера может быть как мужской, так и женской. Ровные срезы — это очень не модно сейчас. Также в тренде остается каре, но не идеально уложенное, а неопрятное. Как будто свои волнистые волосы. По цветам — все еще в моде цветные волосы. Это выглядит ярко, симпатично, мне нравится, что этот тренд не уходит. Никаких надуманных укладок — это все прошлый век. Волосы должны быть живыми, естественными, но не выглядеть так, будто вы только что вышли из салона. Темные корни и более светлые концы, только светлые концы, будто выжженные солнцем, но они не белые, а желтоватые, — пояснил стилист.

Среди модных цветов до конца этого года останутся и неяркий блонд, пепельные оттенки и «пыльные цвета», добавил Влад Лисовец. По его словам, тренд на натуральные волосы сохранится, но они должны выглядеть ухоженно. Поэтому в таком случае не помешает лечение или тонировка.

— Не нужно сейчас доверять «Инстаграму». Потому что чаще всего это отретушированные и искусственные картинки. Верить либо подругам, либо, если в городе на ком-то понравится работа, спросить, у кого делали. То есть ориентироваться только на реальную работу в жизни. Поэтому зависимость от этих картинок чаще всего приводит к жженым волосам и непрофессиональной работе, — заключил собеседник «ВМ».

В качестве «ориентира» известный стилист допустил фото западных звезд. Так как, по его мнению, у них нет моды на ретушь подобных снимков. И, конечно, россиянкам стоит тщательно выбирать стилиста и консультироваться с ним на тему того, что подойдет, а какой тренд «мимо».