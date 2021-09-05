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Москвичи поделились впечатлениями о работе «Активного гражданина»

Иван Юминов

Город
Москвичи поделились впечатлениями о работе «Активного гражданина»
Фото: Pexels

Порталом «Активный гражданин» пользуются более пяти миллионов жителей столицы, которые определяют благоустройство дворов, улиц, поликлиник и центров госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 5 сентября.

— Когда «Активный гражданин» появился, это было чем-то уникальным. Ведь никто не думал, что мы, москвичи, сможем принимать деятельное участие в жизни своей улицы, своего района и города в целом, — рассказал москвич Денис Власов.

Он зарегистрирован в проекте почти с самого запуска. Главной мотивацией для него стало то, что с помощью приложения он может влиять на жизнь Москвы и менять ее к лучшему.

Любимое голосование Власова связано с акцией «Миллион деревьев». Для развития города важно строить новые школы, бизнес-центры и станции метро, но нельзя забывать об озеленении, подчеркнул он.

Обновление приложения «Активного гражданина» сделало его гораздо удобнее, отметил москвич. Вкладки стали ясными и понятными, но, по его мнению, стоит также добавить рубрику «Места, которые стоит посетить на неделе» с анонсом предстоящих мероприятий.

— Как жителю Москвы, которому небезразлична судьба города в долгосрочной перспективе, мне понравилась инициатива мэра об участии граждан в электронном голосовании по вопросам развития различных сфер жизни столицы. И я почувствовал желание и силы внести свой вклад, чтобы трое моих детей знали: в принятии каких-то решений о судьбе Москвы их отец принимал непосредственное участие, — рассказал экономист Сергей Ревякин о причинах, которые побудили его зарегистрироваться в проекте.

Преимуществами «Активного гражданина» Ревякин назвал также то, что участники получают баллы за активную позицию, которые можно поменять на подарки в магазине поощрений. Также плюсом является образовательный вклад проекта в развитие института общественного участия в стране, приводит слова экономиста официальный сайт мэра Москвы.

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