Баженов оценил запрет Минприроды на строительство и вырубку леса в заповедных зонах

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На Восточном экономическом форуме глава Минприроды заявил о запрете капитального строительства, вырубки леса и создание биосферных полигонов на территории заповедников и в охраняемых зонах национальных парков. Общественный лидер Тимофей Баженов рассказал о текущем состоянии особо охраняемых территорий.

— 13% общей площади нашей страны принадлежит к особо охраняемым природным территориям. Реальность такова, что несмотря на существующие ограничительные меры, фактически эти территории используются с большими нарушениями. Только в 2020 году Минприроды зафиксировал более 50 случаев незаконной вырубки леса. Такие потери принято считать в материальном выражении. Но потери, которые несет экология нашей страны с каждой такой вырубкой куда больше озвученных сумм, — поделился Тимофей Баженов.

По официальным данным, объем древесины, вырубленной на особо охраняемых природных территориях в прошлом году, составил около 24 тыс. кубометров. Озвучен ущерб от незаконной вырубки — 1 миллиард рублей.

Телеведущий программ о природе рассказал, что от вырубки страдают не только деревья. Вместе с этим исчезают редкие виды животных и птиц. По итогам прошлого года в Красную книгу России были внесены 29 видов птиц и 14 видов млекопитающих. Еще 11 видов, вероятнее всего, уже исчезли.

— Необходимо как можно скорее остановить варварское освоение особо охраняемых природных территорий. Методы для борьбы должны быть максимально жесткими. Размер взысканий должен быть таким, чтобы нарушители ощутили всю его тяжесть для своего нелегального «бизнеса», — считает Тимофей Баженов.

Нововведение напрямую коснется и сохранения статуса Москвы как самого зеленого города мира. Сегодня 49% территории столицы занято природными территориями. Для сохранения и преумножения зеленых массивов, Тимофей Баженов предлагает ввести мораторий на изменение границ парковых зон города. И в два раза увеличить объем компенсационного восстановления зеленых насаждений на всей территории России — за одно срубленное дерево высаживать два новых.

Минприроды намерен ввести полный запрет на строительство капитальных объектов, рубку леса и создание биосферных полигонов на территории всех заповедников и особо охраняемых зон национальных парков России. Запреты также будут действовать при развитии горного кластера Сочи.

В поддержку запрета практически любой хозяйственной деятельности человека в заповедных местах выступил также активист, инженер Антон Тарасов. Он уверен, что запрет поможет сохранить территории парковых зон Москвы.