США призвали Россию «вернуть» Украине контроль над ее границами

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Россия должна взять на себя ответственность за прекращение войны в Донбассе. Об этом, как передает «Царьград», заявили в посольстве США на Украине в воскресенье, 5 сентября.

— В седьмую годовщину подписания Минского соглашения мы призываем Россию полностью выполнить свои минские обязательства, в том числе позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе и освободить незаконно задержанных лиц, — говорится в сообщении.

Москва должна вывезти оружие и силы, а также «вернуть» Киеву контроль над его международно признанными границами, отмечает дипмиссия на странице в Facebook.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.