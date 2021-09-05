Более 120 пьяных водителей выявили скрытые патрули в Москве за два месяца

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Скрытые патрули выявили за два месяца на дорогах Москвы более 120 фактов управления автомобилем пьяными водителями. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Александр Быков в воскресенье, 5 сентября.

— За последние два месяца с использованием скрытого контроля выявлено более четырех тысяч административных правонарушений, из них более 120 — факты управления автомобилем в состоянии опьянения, 77 случаев — движение по встречной полосе, более 1500 нарушений уровня светопропускающей способности, 620 — управление транспортным средством с нестандартными государственными регистрационными знаками или установленными с нарушениями требований, — рассказал он.

При скрытом контроле сотрудники патрульной службы фиксируют нарушения ПДД в автомобиле без специальных обозначений. Полицейские также взаимодействуют с пешими постами, а также со стационарными нарядами.

В рамках скрытого патрулирования фиксируются выезды на встречную полосу, превышение скорости, использование водителями телефона за рулем, а также факты опасного вождения, отмечает ТАСС.