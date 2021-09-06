Браконьеров, которые сбывали части тел амурских тигров иностранцам, задержали в Приморье

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Браконьеры несколько лет убивали краснокнижных амурских тигров и сбывали части их тел за границу. Участников группы задержали. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили в центре «Амурский тигр».

— Деятельность преступников, которые на протяжении нескольких лет незаконно добывали амурских тигров и реализовывали их части иностранным гражданам, пресекли территориальное управление ФСБ по Приморскому краю во взаимодействии с Центром «Амурский тигр», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали двоих подозреваемых при попытке сбыта. Изъятые у них фрагменты переданы на экспертизу в центр.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». Наказание представляет собой лишение свободы на срок от 5 до 8 лет и штраф до двух миллионов рублей, передает РИА Новости.

Амурский тигр — один из редчайших хищников на планете. Его численность в Приморье превышает 600 особей.