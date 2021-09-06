Первый чемпионат беспилотников пройдет в День города на ВДНХ

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Первый чемпионат по беспилотной авиации «Авиароботех — старт» состоится 11 сентября в павильоне № 55 на ВДНХ. В соревнованиях примут участие 16 команд, в которые войдут 90 человек. Среди них ученики детских технопарков и студенты вузов и колледжей. Победителей пригласят на всероссийский турнир, который пройдет в апреле следующего года.

— Беспилотная авиация — это перспективное направление во всем мире. Для него нужны квалифицированные кадры. Москва предлагает программы обучения буквально со школьной скамьи. В детских технопарках города есть программа «Беспилотные летательные аппараты». Затем развиваться как специалист можно в колледжах, вузах, на других площадках. Предстоящий чемпионат — отличная возможность для ребят протестировать свои навыки, — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

На втором этапе соревнований, который будет называться «Рой», участникам предстоит настроить программное обеспечение для группы беспилотников. Восемь дронов в полете должны составить многомерные геометрические фигуры.

Понаблюдать за соревнованиями может любой желающий, прошедший предварительную регистрацию. Чемпионат начнется в 11:00, а работа интерактивных площадок стартует в 11:30. На каждый временной интервал — 11:00–12:45, 13:30–14:45, 15:00–16:15, 16:30–17:30 — будут зарегистрированы по 100 зрителей. Наблюдать за соревнованиями можно будет и онлайн на YouTube, пишет официальный сайт мэра Москвы.