Инвесторы за полгода вложили в экономику Москвы 1,4 триллиона рублей

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За первые шесть месяцев текущего года инвесторы вложили в столичную экономику 1,4 триллиона рублей, что почти на 21 процент больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

— Во втором квартале этого года инвестиции в столичную экономику увеличились на 23,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 852,9 миллиарда рублей. А за полгода объем частных вложений в основной капитал в Москве достиг 1,4 триллиона рублей, что превышает прошлогодние показатели на 20,9 процента, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что городские власти создают оптимальные условия для развития бизнеса, а столичные компании продолжают вкладывать средства в экономику и развитие города, несмотря на пандемию коронавируса и ее последствия.

В настоящее время на Москву приходится около 18 процентов общего в стране объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций в экономику страны. Инвестиции в основной капитал в столице за последнее десятилетие увеличились в сопоставимых ценах в 2,7 раза.

— Доля внебюджетных инвестиций в Москве по итогам первого полугодия 2021 года составила 77 процентов. Больше всего средств компании вкладывали в машины и оборудование: на этот сегмент пришлось 39,4 процента всего объема инвестиций. На возведение объектов недвижимости и благоустройство земель выделили 30,9 процента вложений, на создание объектов интеллектуальной собственности — 14,2 процента, на строительство жилья — 13,4 процента, — рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Развитию московских предприятий помогает Адресная инвестиционная программа, чей объем на 2021–2023 годы составил 1,9 триллиона рублей. Средства пойдут на реализацию проектов в социальной и транспортной сферах и благоустройство. На каждый вложенный городом рубль приходится более трех рублей частных инвестиций, пишет официальный сайт мэра Москвы.