Более 200 бесплатных экскурсий проведут в Москве ко Дню туризма

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Славянская площадь Карта всех событий

С 25 по 27 сентября в столице проведут больше 200 бесплатных экскурсий, приуроченных ко Всемирному дню туризма, который отмечают 27 сентября. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Принять участие в экскурсиях сможет любой желающий, зарегистрировавшийся на сайте проекта до 23 сентября включительно.

— Подобную масштабную экскурсионную программу мы представили в феврале прошлого года. Тогда она была приурочена ко Дню гида. За три дня в столице провели около 130 бесплатных экскурсий, их аудитория превысила 3,5 тысячи человек. Сейчас горожан ждет еще больше тематических прогулок — свыше 200, — рассказала Наталья Сергунина.

Экскурсии подготовил Комитет по туризму Москвы совместно с департаментами культуры, культурного наследия, национальной политики и межрегиональных связей, а также с Московским метрополитеном, Ассоциацией гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров и экскурсионными бюро.

— К проекту впервые присоединились организаторы речных экскурсий, автобусные экскурсионные агентства и семейно-образовательный центр «Городская ферма» на ВДНХ. Познавательные прогулки по Москве — хорошая возможность расширить представления о городе, открыть новые места и получить яркие впечатления, — отметила председатель столичного Комитета по туризму Екатерина Проничева.

Экскурсанты смогут выбрать прогулку на любой вкус. Так, экскурсия «В лабиринтах старой Москвы» придется по вкусу любителям истории и старинной архитектуры. Ее участники прогуляются по Славянской площади, улице Покровке, Колпачному, Хохловскому и другим переулкам центра города. Они смогут полюбоваться палатами бояр Романовых, купеческими усадьбами, костелами и православными храмами.

Участники пешеходной экскурсии «Шлюзы канала имени Москвы» смогут узнать, как соединяли две великие реки (Москву и Волгу). А те, кто выберет маршрут «История деревни и усадьбы Троице-Лыково», прогуляются вдоль живописного берега Москвы-реки и посетят усадьбу, храмы Живоначальной Троицы и Успения Пресвятой Богородицы. На прогулке «Интервью с ампиром» экскурсанты смогут окунуться в атмосферу Москвы XIX века. Они пройдут по улице Пречистенке и прилегающим переулкам, где сохранились яркие образцы послепожарной застройки.

Для тех, кто предпочитает прогулки на велосипедах и самокатах, разработали специальные маршруты. Среди них «Экскурсия на самокатах», участники которой узнают о подвигах героев Второй мировой войны, пишет официальный сайт мэра Москвы.